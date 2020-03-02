Массажистку из Киргизии изнасиловали и обокрали в Москве

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Василий Заика
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Инцидент произошел утром 1 марта в квартире одного из домов на Авиационной улице.

Фото: www.globallookpress.com / Bernhard Classen

Приезжую из Киргизии, подрабатывающую массажисткой, изнасиловали и обокрали в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел утром 1 марта в квартире одного из домов на Авиационной улице.

25-летняя девушка рассказала полицейским, что на ее мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и записался на сеанс тайского массажа. Вскоре в ее квартиру пришли двое мужчин. Клиент оставил своего приятеля ждать на кухне и с массажисткой отправился на процедуру в комнату.

В определенный момент любитель приемов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы стал заламывать девушке руки и выкручивать пальцы. Мужчина избил массажистку, запугал и впоследствии изнасиловал.

После того, как злоумышленник и его приятель скрылись, уроженка Бишкека недосчиталась десяти тысяч рублей и мобильного телефона.

Правоохранительные органы разбираются в произошедшем.

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