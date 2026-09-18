Мальчик, которого сбил мусоровоз, умер в Москве

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Срочная новость 60 0

Ребенок получил тяжелые травмы во время поездки на самокате.

В Москве умер мальчик после наезда мусоровоза

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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В московской больнице умер мальчик, которого накануне сбил мусоровоз. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Авария произошла 17 сентября на Ореховом бульваре. По данным прокуратуры, водитель грузовика наехал на ребенка, который ехал на самокате.

После ДТП мальчика доставили в больницу.

«Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от травм, полученных в результате дорожной аварии», — сказано в публикации.

Прокуратура контролирует расследование аварии и вопрос о привлечении водителя к уголовной ответственности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смертельной аварии в центре Москвы с участием мотоцикла и автомобиля Bentley. ДТП произошло в Таганском районе на улице Большие Каменщики.

По предварительным данным, водитель Bentley начал поворачивать и не пропустил мотоциклиста. В результате столкновения мужчина на мотоцикле погиб. 

Также 5-tv.ru сообщал, что 71-летняя автогонщица сбила пожилую женщину, которая ехала на самокате. Пострадавшую госпитализировали.

В отношении водителя предстоит судебное разбирательство.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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