Объединил поколения: турнир по гольфу прошел в Подмосковье

Турнир по гольфу, который связал несколько поколений, прошел в Подмосковье. В Дмитров приехали юниоры, чтобы отточить мастерство и побороться за награды.

Такие турниры — еще одно подтверждение тому, что этот вид спорта уже давно не только для избранных. Игроки самого разного уровня, все как один, максимально строго оценивали свои результаты.

— Я думаю — да, у нас есть шансы хотя бы на призовое место. Потому что мы упорно тренируемся.

— Сейчас довольно плохо получилось. Я не нацелился, надо было подольше постоять.

К ученикам присоединились еще участники программы «Активное долголетие». Следующая встреча начинающих гольфистов пройдет уже в декабре — на новогоднем турнире в закрытом манеже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские спортсмены заняли первые шесть мест на Первом международном Кубке ILRSF в Киргизии — соревнованиях по высокоточной стрельбе на дальние дистанции, в которых приняли участие более 40 стрелков из Киргизии, Белоруссии, Казахстана и России.

В индивидуальном зачете победителем стал Максим Гуменюк, второе место занял Агабек Сифербеков, третье — Алексей Каширин. В командном зачете все три призовых места также достались россиянам.

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