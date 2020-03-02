Владимир Путин почтил память десантников бессмертной 6-й роты в Пскове
Исполнилось ровно 20 лет кровавым событиям в Аргунском ущелье, когда 90 наших бойцов ценой собственной жизни смогли дать отпор многотысячной армии боевиков.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru
В Пскове почтили память героев-десантников шестой роты. В этом году исполнилось ровно 20 лет кровавым событиям в Аргунском ущелье. 90 наших ребят смогли дать отпор многотысячной армии боевиков. Выжить в неравном бою смогли только шестеро. Но именно этот подвиг ценой собственной жизни решил тогда исход всей контртеррористической операции на Кавказе.
Возложить венки к монументу бессмертной роты в Псков приехал президент Владимир Путин.
На родине героев побывал и корреспондент Дмитрий Акимов. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин осмотрел макет панорамы боя 6-й десантной роты в Чечне.
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