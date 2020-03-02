Владимир Путин почтил память десантников бессмертной 6-й роты в Пскове

Эфирная новость 89

Исполнилось ровно 20 лет кровавым событиям в Аргунском ущелье, когда 90 наших бойцов ценой собственной жизни смогли дать отпор многотысячной армии боевиков.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

В Пскове почтили память героев-десантников шестой роты. В этом году исполнилось ровно 20 лет кровавым событиям в Аргунском ущелье. 90 наших ребят смогли дать отпор многотысячной армии боевиков. Выжить в неравном бою смогли только шестеро. Но именно этот подвиг ценой собственной жизни решил тогда исход всей контртеррористической операции на Кавказе.

Возложить венки к монументу бессмертной роты в Псков приехал президент Владимир Путин.

На родине героев побывал и корреспондент Дмитрий Акимов. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин осмотрел макет панорамы боя 6-й десантной роты в Чечне.

+5° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
66.33
-0.66 73.42
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 марта, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...