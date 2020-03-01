Путин осмотрел макет панорамы боя 6-й десантной роты в Чечне
Глава Минобороны России Сергей Шойгу предложил внести несколько изменений в проект.
Закрыть
Смотрите также:
Путин встретился с родственниками погибших в Чечне десантников 6-й роты
Владимир Путин в Пскове возложил цветы к памятнику 6-й роты
Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
«Догоняют нас»: Путин заявил об уникальности российского гиперзвукового оружия
Соловьев напомнил Киеву о предупреждении Путина насчет Донбасса
Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для РФ
Российская военная полиция начала патрулировать позиции сирийской армии
Путин и Эрдоган обсудили военные действия Турции в Сирии
Путин и Эрдоган осмотрели новейший Су-57 на МАКС-2019
Путин: Россия продолжит укреплять свои армию и флот
Путин: Ухудшилась обстановка на Украине, Ближнем Востоке и Корейском полуострове
Опубликовано видео с комплексами С-300, которые Россия поставила Сирии
Шойгу отчитался перед Путиным об успешной поставке С-300 в Сирию
ВВС Израиля «прикрывались» Ил-20, полагая, что системы ПВО Сирии не откроют огонь
«Беда для страны» — Владимир Путин о крушении российского Ил-20 в Сирии
Фото, видео: 5-tv.ru, ТАСС /Никольский Алексей
Президент РФ Владимир Путин осмотрел в Пскове макет панорамы героического боя 6-й парашютно-десантной роты в Аргунском ущелье в 2000 году. К главе государства присоединился министр обороны Сергей Шойгу.
Макет представляет собой реконструкцию высоты 776, на которой проходил бой. Авторы предлагают воплотить проект в псковском филиале парка «Патриот». Для будущих зрителей планировалось предусмотреть возможность выхода непосредственно на поле боя и возвести смотровую площадку.
Осмотрев макет, Шойгу предложил сделать круговой обзор, чтобы зритель был в центре. Один из создателей макета сказал, что для этого из проекта придется убрать смотровую площадку, сделав таким образом зрителя непосредственным участником событий.
«Так и надо сделать», — сказал глава Минобороны, добавив, что лица у манекенов должны совпадать с лицами, сражавшихся в неравном бою десантников.
Авторы проекта добавили, что если панорама будет воплощена, ее наполнят различными предметами эпохи. В частности, зрители смогут взять в руки гильзы, каски и автоматы. Все это позволит посетителям глубже представить атмосферу того героического боя.
Как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин принимает участие в памятных мероприятиях по случаю 20-летия со дня сражения военнослужащих шестой парашютно-десантной роты в Аргунском ущелье. Ранее президент возложил цветы к памятнику погибших десантников и встретился с их родственниками.
Нашли ошибку?