Путин осмотрел макет панорамы боя 6-й десантной роты в Чечне

Президент РФ Владимир Путин осмотрел в Пскове макет панорамы героического боя 6-й парашютно-десантной роты в Аргунском ущелье в 2000 году. К главе государства присоединился министр обороны Сергей Шойгу.

Макет представляет собой реконструкцию высоты 776, на которой проходил бой. Авторы предлагают воплотить проект в псковском филиале парка «Патриот». Для будущих зрителей планировалось предусмотреть возможность выхода непосредственно на поле боя и возвести смотровую площадку.

Осмотрев макет, Шойгу предложил сделать круговой обзор, чтобы зритель был в центре. Один из создателей макета сказал, что для этого из проекта придется убрать смотровую площадку, сделав таким образом зрителя непосредственным участником событий.

«Так и надо сделать», — сказал глава Минобороны, добавив, что лица у манекенов должны совпадать с лицами, сражавшихся в неравном бою десантников.

Авторы проекта добавили, что если панорама будет воплощена, ее наполнят различными предметами эпохи. В частности, зрители смогут взять в руки гильзы, каски и автоматы. Все это позволит посетителям глубже представить атмосферу того героического боя.

Как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин принимает участие в памятных мероприятиях по случаю 20-летия со дня сражения военнослужащих шестой парашютно-десантной роты в Аргунском ущелье. Ранее президент возложил цветы к памятнику погибших десантников и встретился с их родственниками.