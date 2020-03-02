Бывший следователь Генпрокуратуры заявил об установлении заказчика убийства Листьева
С таким заявлением выступил экс-глава следственно-оперативной группы Генпрокуратуры РФ Петр Трибой в фильме Алексея Пивоварова на Youtube-канале журналиста.
Фото: www.globallookpress.com / Evguenii Matveev
Бывший глава следственно-оперативной группы Генпрокуратуры РФ Петр Трибой заявил, что «нет загадок» в деле об убийстве известного тележурналиста Влада Листьева. Заявление экс-главы следственной группой, занимавшейся раскрытием убийства журналиста, прозвучало в фильме Алексея Пивоварова «25 лет спустя: кто убил главную звезду нового русского ТВ?», опубликованном в Youtube-канале журналиста, сообщает РИА Новости.
При этом Трибой не назвал никаких имен.
«Я думаю, что у нас есть основания, чтобы подозревать…», — не закончил фразу собеседник Пивоварова, отвечая на вопрос, кого именно следствие считает заказчиком.
Влад Листьев был убит двумя неизвестными в подъезде собственного дома 1 марта 1995 года. Петр Трибой занимался расследованием громкого преступления в 1996–2000 годах.
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