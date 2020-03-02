Владимир Путин поручил разработать закон о контроле за грамотностью чиновников
Перечень поручений президента, составленных по итогам прошедшего в конце 2019 года заседания Совета по русскому языку, опубликован на сайте Кремля.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool, City News Moskva, Victor Lisitsyn; Известия / Константин Кокошкин, Павел Бедняков
Правительство России должно разработать до 15 сентября и внести в Госдуму проект изменений в закон «О государственном языке РФ», которые позволили бы контролировать грамотность чиновников. Соответствующее поручение дал Кабмину Владимир Путин по итогам состоявшегося в ноябре прошлого года заседания Совета по русскому языку.
«Правительству РФ разработать совместно с администрацией президента РФ и внести в Государственную думу <…> проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации», предусматривающего совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного языка РФ на всей территории страны, осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых использование государственного языка РФ является обязательным», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля.
В перечне содержатся также поручение до 15 июня совместно с Советом по Русскому языку разработать требования к составлению словарей, содержащих нормы современного русского литературного языка, а также утвердить такие справочные материалы, включая толковый словарь государственного языка Российской Федерации.
Кроме того, правительство должно будет представить свои предложения по разработке концепции государственной языковой политики России, а также по созданию системы мониторинга реализации закона «О языках народов РФ». Ряд поручений касается поддержки и продвижения русского языка за рубежом.
Кроме того, до 30 июня Владимир Путин велел подготовить и представить документ о праздновании в 2024 году 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, предусмотрев в нем, в частности, оказание финансовой помощи Дому-музею поэта в столице Молдавии Кишиневе, а также реставрацию и создание новой экспозиции в музее Пушкина в Гурзуфе. В документе также должна быть прописана общероссийская программа реставрации и обновления мемориальных пушкинских музеев на территории России.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, на заседании Совета по русскому языку 5 ноября Владимир Путин говорил о необходимости создания единого корпуса словарей и справочников норм современного русского языка, которые были бы обязательными для использования всеми государственными структурами, включая органы власти, учебные заведения и средства массовой информации.
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