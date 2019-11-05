Путин поручил создать словарь русского языка для госструктур и СМИ

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами современного русского языка в качестве государственного.

«Одновременно с актуализацией законодательства (в языковой сфере — прим.ред.) также прошу начать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации», — сказал он на заседании Совета по русскому языку.

Путин подчеркнул, что «они должны стать обязательными для использования всеми государственными структурами, будь то органы власти — исполнительные, судебные, законодательные — школы и средства массовой информации».

Также по словам главы государства, стало очевидным, что русофобы объявили войну русскому языку, а в некоторых странах линия на его ущемление становится официальной политикой. В связи с этим Путин поставил две равновеликие задачи по противодействию данным шагам и сохранению русского языка в мире.

Во-первых, необходимо «обеспечить достойный уровень знаний, общей грамотности граждан России и тем самым — глобальную конкурентоспособность, притягательность русского языка как современного, живого, динамично развивающегося средства общения».

Во-вторых, важно эффективно и системно поддерживать русскую языковую среду за рубежом — в информационной, образовательной, в гуманитарной сферах.

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