«Пробуем блинчик»: сын Овечкина впервые полакомился масленичным блюдом
Жена хоккеиста побаловала наследника домашней выпечкой.
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Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya
Младшая дочь покойной Веры Глаголевой Анастасия Шубская побаловала полуторагодовалого сына Сергея домашней выпечкой. Супруга хоккеиста приготовила наследнику блинчики без начинки, которые он попробовал впервые в жизни. Видео звезда поделилась в сторис на своей странице в Instagram.
«Пробуем первый раз блинчик. И да, кушаем мы тоже с клюшками», — шутливо подписала ролик знаменитость.
Судя по реакции малыша, традиционное масленичное блюдо ему пришлось по вкусу.
Отношения Александра Овечкина и Анастасии Шубской начались в марте 2015 года. Спустя год они зарегистрировали брак. В августе 2018 года у пары родился сын Сергей. Недавно Шубская подтвердила, что в их семье в скором времени ожидается пополнение.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что беременная Шубская выложила в сеть новое фото с мужем.
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