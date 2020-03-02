«Пробуем блинчик»: сын Овечкина впервые полакомился масленичным блюдом

Младшая дочь покойной Веры Глаголевой Анастасия Шубская побаловала полуторагодовалого сына Сергея домашней выпечкой. Супруга хоккеиста приготовила наследнику блинчики без начинки, которые он попробовал впервые в жизни. Видео звезда поделилась в сторис на своей странице в Instagram.

«Пробуем первый раз блинчик. И да, кушаем мы тоже с клюшками», — шутливо подписала ролик знаменитость.

Судя по реакции малыша, традиционное масленичное блюдо ему пришлось по вкусу.

Instagram @nastyashubskaya

Отношения Александра Овечкина и Анастасии Шубской начались в марте 2015 года. Спустя год они зарегистрировали брак. В августе 2018 года у пары родился сын Сергей. Недавно Шубская подтвердила, что в их семье в скором времени ожидается пополнение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что беременная Шубская выложила в сеть новое фото с мужем.