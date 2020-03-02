Трек Little Big для «Евровидения» представят со дня на день

Группа Little Big представит песню, с которой будет выступать за Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2020», в ближайшие дни. Об этом сообщает Первый канал.

Лидер коллектива Илья Прусикин признался, что никогда не думал, что ему выпадет такой шанс — представлять страну на престижном музыкальном конкурсе.

ВКонтакте @littlebigband

«Главное — любить свое дело и постоянно работать. Моя жизненная позиция — делай что делаешь, и будь что будет. Мы никогда не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на „Евровидении“, но раз выпал, мы сделаем все, что в наших силах. А дальше — будь что будет», — заявил музыкант.

Подробностей, что за трек группа приготовила для такого значимого события, пока не приводится.

Little Big — российская рейв-группа, основанная в Петербурге в 2013 году. Буквально за несколько лет музыканты стали популярными как внутри страны, так и за ее пределами. Они славятся своими эксцентричными текстами и не менее эпатажными клипами.

Ранее 5-tv.ru писал, что продюсер Иосиф Пригожин указал на потенциального участника «Евровидения» от России.