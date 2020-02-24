Пригожин указал на потенциального участника «Евровидения» от России

«Евровидение» нужно лишь артисту, который еще не добился больших успехов, заявил в интервью порталу URA.RU Иосиф Пригожин. С этой точки зрения, по мнению музыкального продюсера, подходящий кандидат от России — Александр Панайотов.

«Он — большой артист, хороший, талантливый. Ему не хватает пиара», — сказал бизнесмен.

Сам Пригожин заявил, что не следит за конкурсом, считает его «телевизионной фантазией на тему музыки», которая никак не влияет на индустрию и не имеет ничего общего с современными трендами. Изначально «Евровидение» создавалось, чтобы донести музыку широкой аудитории. Теперь благодаря интернету надобность в нем отпала, полагает продюсер.

По информации из разных источников, Александр Панайотов попал в шорт-лист потенциальных участников «Евровидения» от России наряду с Zivert, Little Big, казахстанским певцом Димашем, Полиной Гагариной и Ольгой Бузовой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юрия Лозу возмутила идея Игоря Крутого отправить на «Евровидение» Тиму Белорусских.