Пригожин указал на потенциального участника «Евровидения» от России
По мнению продюсера, этот конкурс нужен артистам, которым не хватает пиара.
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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян
«Евровидение» нужно лишь артисту, который еще не добился больших успехов, заявил в интервью порталу URA.RU Иосиф Пригожин. С этой точки зрения, по мнению музыкального продюсера, подходящий кандидат от России — Александр Панайотов.
«Он — большой артист, хороший, талантливый. Ему не хватает пиара», — сказал бизнесмен.
Сам Пригожин заявил, что не следит за конкурсом, считает его «телевизионной фантазией на тему музыки», которая никак не влияет на индустрию и не имеет ничего общего с современными трендами. Изначально «Евровидение» создавалось, чтобы донести музыку широкой аудитории. Теперь благодаря интернету надобность в нем отпала, полагает продюсер.
По информации из разных источников, Александр Панайотов попал в шорт-лист потенциальных участников «Евровидения» от России наряду с Zivert, Little Big, казахстанским певцом Димашем, Полиной Гагариной и Ольгой Бузовой.
Ранее 5-tv.ru писал, что Юрия Лозу возмутила идея Игоря Крутого отправить на «Евровидение» Тиму Белорусских.
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