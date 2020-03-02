«Попутного ветра» — Налич одобрил решение отправить Little Big на Евровидение
По мнению участника «Евровидения 2010» от России, Little Big — хороший выбор.
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Фото, видео: ВКонтакте @nana.here.photo; www.globallookpress.com / Anna Salynskaya; 5-tv.ru
Популярный певец и участник «Евровидения 2010» от России Петр Налич в беседе с 5-tv.ru прокомментировал новость, что в этом году группа Little Big представит страну на «Евровидении 2020».
Он заявил: Little Big — это правильный выбор. По его мнению, в состав группы входят очень остроумные и талантливые люди, которые обязательно проявят себя.
«Это большая площадка, где можно себя показать. Как говорится: хорошего куража, настроения и попутного ветра!» — пожелал Петр коллегам.
Little Big — популярная поп-группа из Санкт-Петербурга. В ее состав входят: Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. Как заявили сами музыканты, они и помыслить не могли, что когда-нибудь представят свою страну на международном песенном конкурсе. Однако вопреки всему уверены: их жизненная позиция — делай что делаешь, и будь что будет. Если их выбрал народ, то для победы сделают все возможное.
«Мы никогда не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на „Евровидении“, но раз выпал, мы сделаем все, что в наших силах. А дальше — будь что будет!» — заявил Прусикин в беседе с Первым каналом.
«Евровидение 2020» пройдет в Нидерландах с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy. Девиз 65-ежегодного песенного конкурса — «Откройся!».
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Юрий Лоза против решения отправить Little Big на «Евровидение 2020».
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