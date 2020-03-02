«Глупое название для русской группы»: Лоза не одобрил решения отправить Little Big на «Евровидение»
Музыкальный коллектив представит Россию на музыкальном конкурсе в Нидерландах.
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Фото, видео: ВКонтакте @nana.here.photo; 5-tv.ru
Музыкант Юрий Лоза раскритиковал решение отправить группу Little Big на музыкальный конкурс «Евровидение 2020», который состоится в Роттердаме (Нидерланды). По мнению исполнителя, российский коллектив не может носить иностранное название. Судя по реакции музыканта, с творчеством рейв-группы он не знаком, и знакомиться не собирается.
«Little Big не может называться русской группой. Группа с английским названием, будет петь шведскую песню. Что же в них русского? Почему они не Сергей, Илья и Софья? Почему они Little Big. Они работают на чужую культуру, на британскую мельницу. Почему я должен о них думать? Я не понимаю, как россияне могут болеть за англичан. Глупое название для русской группы», — сказал Юрий Лоза.
Little Big была основана в Петербурге в 2013 году. В ее состав входят Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. Музыканты получили мировую известность после того, как опубликовали на YouTube клип Skibidi, набравший 350 миллионов просмотров.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что группа Little Big представит Россию на конкурсе «Евровидение 2020».
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