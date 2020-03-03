Матч за Суперкубок УЕФА впервые пройдет в Казани
Заявка на проведение мероприятия такого масштаба в 2023 году в Казани была одобрена Комитетом европейской футбольной федерации.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / AirPano LLC; 5-tv.ru
Россия впервые в истории примет матч за Суперкубок УЕФА. Такое решение принял исполком международной организации. Игра пройдет в 2023 году в Казани.
За мяч сразятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Ранее финальные встречи такого уровня в нашей стране проходили лишь в Москве и Петербурге.
Для стадиона в Казани это не первый крупный международный турнир. Ранее там проходили игры Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира 2018.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что комиссия УЕФА проверила готовность Санкт-Петербурга к Евро-2020.
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