Матч за Суперкубок УЕФА впервые пройдет в Казани

Россия впервые в истории примет матч за Суперкубок УЕФА. Такое решение принял исполком международной организации. Игра пройдет в 2023 году в Казани.

За мяч сразятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Ранее финальные встречи такого уровня в нашей стране проходили лишь в Москве и Петербурге.

Для стадиона в Казани это не первый крупный международный турнир. Ранее там проходили игры Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира 2018.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что комиссия УЕФА проверила готовность Санкт-Петербурга к Евро-2020.