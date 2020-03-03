Деми Мур в сексуальном платье свела фанатов с ума на Неделе моды в Париже

Американская киноактриса Деми Мур всегда была иконой стиля и красоты. В свои 57 лет она нисколько не уступает молодым и юным дарованиям. Так, на парижскую Неделю моды Мур пришла, облачившись в элегантное черное платье с экстремальным разрезом, в котором были видны ее спортивные и стройные ноги.

Кроме того, актриса решила дополнить образ черными колготками и остроносыми дизайнерскими туфлями с красной подошвой. Деми также распустила волосы и сделала естественный макияж с акцентом на глаза. Пользователи сети были в восторге от эффектного и сексуального аутфита любимой звезды.

«Какая же ты красивая!»

«Сильная и независимая!»

«Просто восхитительна!» — писали фолловеры Мур под фото в ее Instagram.

Деми Мур зачастую выходит на светские рауты в предельно простых, но очень элегантных нарядах. Так, на показ новой коллекции модного дома Dior звезда явилась в черном топе-сетке, из-под которого виднелось белье телесного цвета, клетчатой юбке с бахромой и черных мюли.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто принудил Деми Мур к сексу втроем.