Деми Мур в сексуальном платье свела фанатов с ума на Неделе моды в Париже
57-летняя актриса продемонстрировала публике идеально стройные ноги.
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Фото, видео: Instagram @demimoore
Американская киноактриса Деми Мур всегда была иконой стиля и красоты. В свои 57 лет она нисколько не уступает молодым и юным дарованиям. Так, на парижскую Неделю моды Мур пришла, облачившись в элегантное черное платье с экстремальным разрезом, в котором были видны ее спортивные и стройные ноги.
Кроме того, актриса решила дополнить образ черными колготками и остроносыми дизайнерскими туфлями с красной подошвой. Деми также распустила волосы и сделала естественный макияж с акцентом на глаза. Пользователи сети были в восторге от эффектного и сексуального аутфита любимой звезды.
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On Saturday Feburary 29th 2020, Mônot presented for the first time during Paris Fashion week the FW ‘21 collection. The show was followed by a dinner with friends of the brand amongst Demi Moore, Shailene Woodley, Carine Roitfeld, Olivia Cooke, Amber Valletta, Joey King, Storm Reid, Lena Perminova, Sasha Luss, Johannes Huebl, Teyana Taylor, Cindy Bruna, Camilla Coelho, Georgia Fowler, Izabel Goulart, Anna Dello Russo and more…
«Какая же ты красивая!»
«Сильная и независимая!»
«Просто восхитительна!» — писали фолловеры Мур под фото в ее Instagram.
Деми Мур зачастую выходит на светские рауты в предельно простых, но очень элегантных нарядах. Так, на показ новой коллекции модного дома Dior звезда явилась в черном топе-сетке, из-под которого виднелось белье телесного цвета, клетчатой юбке с бахромой и черных мюли.
Ранее 5-tv.ru рассказал, кто принудил Деми Мур к сексу втроем.
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