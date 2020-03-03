Лазарев пожелал Little Big стать «темной лошадкой» и обойти всех на «Евровидении»

Неоднократный участник «Евровидения» от России Сергей Лазарев пожелал удачи группе Little Big, которая представит страну на международном песенном конкурсе в 2020 году. Кроме того, в беседе с ТАСС певец уточнил: решение отправить этих музыкантов в Нидерланды было стратегически правильным.

«Думаю, они отлично зажгут, так как все творчество Little Big сделано драйвово и с юмором», — заявил Лазарев.

Instagram @littlebigband

Опираясь на свой личный опыт, Сергей поспешил заметить: есть вероятность, что Little Big не станет победителем «Евровидения». Однако расстраиваться не стоит, ведь, по его словам, этот конкурс совсем непредсказуемый. Возможно, что к музыкантам изначально не будут относиться как к лидерам. Но это лишь поможет избежать ненужного давления со стороны и обойти бойкот жюри в финале.

«Пусть группа окажется „темной лошадкой“, которая обгонит всех на финальном вираже», — пожелал артист коллегам.

65-й по счету конкурс «Евровидение» пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая. Девиз мероприятия в 2020 году — «Откройся!», а логотип — большой круг из 41 флага стран-участниц международного соревнования.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как оценивает шансы Little Big на победу в «Евровидении 2020» Игорь Матвиенко.