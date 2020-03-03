«Мамин сын, копия»: Юрий Антонов опубликовал архивный снимок с родителями
Народный артист завел Instagram и поделился с поклонниками кадрами из личной жизни.
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Фото, видео: Instagram @yuryhitofficial
Архивное фото с родителями разместил в личном блоге Юрий Антонов. 75-летний композитор и исполнитель в феврале завел аккаунт в Instagram. С тех пор он делится с подписчиками редкими кадрами из личной жизни, в том числе из советского прошлого. Помимо самого народного артиста на них можно увидеть многих известных личностей. Например, Аркадия Укупника и Валерия Леонтьева на заре карьеры. На страницу певца пока подписалась 21 тысяча человек.
На этот раз Антонов познакомил поклонников с мамой Натальей Антоновой (Литовченко) и папой Михаилом Антоновым. По окончании Великой Отечественной войны отец-фронтовик остался служить в военной администрации Берлина. На тот момент будущему музыканту не было и года.
«Папа, Мама и я. 1947 год, Берлин», — лаконично написал под архивным снимком автор поста.
Фотография военного периода восхитила подписчиков. В комментариях они отметили, что милый мальчик на ней очень похож на родителей, особенно на красавицу-маму.
«Какие приятные лица! Обожаю старые фото, на них лица живые. Очень красивая мама!»
«Низкий им поклон за такого сына!»
«Очень хорошенький мальчик. Мама нежно держит его ручку»;
«Фотографии этих лет вызывают только любовь и восхищение»;
«Мамин сын, копия, значит, должен быть счастливым», — ответили пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, какие снимки размещает в Instagram 75-летний Юрий Антонов.
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