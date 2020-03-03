Житель Татарстана взял в заложники собственных детей и жену. Как сообщает региональный СК, семейная драма разыгралась ночью 2 марта в квартире одного из домов по улице Ямашева в Казани.

По версии следствия, 32-летний мужчина объявил о захвате своей супруги и двух дочерей — девяти и четырех лет. Злоумышленник потребовал заплатить ему десять миллионов рублей. В противном случае шантажист намеревался расправиться с близкими людьми.

В результате проведенной спецоперации подозреваемого задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников». Расследование продолжается, выясняются обстоятельства, толкнувшие главу семьи на преступление.