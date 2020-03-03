Под Ульяновском мужчина зарезал брата из-за квартиры

Житель Ульяновской области зарезал брата из-за квартиры. Как сообщает региональный СК, инцидент произошел вечером 1 марта в селе Новая Малыкла.

По версии следствия, подвыпивший 42-летний мужчина набросился с ножом на брата, с которым проживал в одной квартире. От полученных травм пострадавший скончался. Известно, что ранее близкие родственники неоднократно выяснили отношения из-за общего жилища.

Предполагаемый злоумышленник арестован. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.