Под Ульяновском мужчина зарезал брата из-за квартиры

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Василий Заика
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Инцидент произошел вечером 1 марта в селе Новая Малыкла.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Житель Ульяновской области зарезал брата из-за квартиры. Как сообщает региональный СК, инцидент произошел вечером 1 марта в селе Новая Малыкла.

По версии следствия, подвыпивший 42-летний мужчина набросился с ножом на брата, с которым проживал в одной квартире. От полученных травм пострадавший скончался. Известно, что ранее близкие родственники неоднократно выяснили отношения из-за общего жилища.

Предполагаемый злоумышленник арестован. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.

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