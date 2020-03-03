В московский аэропорт «Шереметьево» возвращается пассажирский самолет Boeing-737, следующий рейсом Москва — Цюрих, из-за неисправности. Борт вылетел из столицы около часа назад, после чего, согласно данным сервиса Flightradar24, в районе Волоколамска развернулся.

По предварительным данным, у авиалайнера отказал датчик управления закрылками. В настоящий момент воздушное судно вырабатывает топливо.