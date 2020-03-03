В «Шереметьево» возвращается самолет рейса Москва — Цюрих из-за неисправности

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 110

Предварительно, у авиалайнера отказал датчик управления закрылками.

Фото: www.globallookpress.com / Kevin Kurek

В московский аэропорт «Шереметьево» возвращается пассажирский самолет Boeing-737, следующий рейсом Москва — Цюрих, из-за неисправности. Борт вылетел из столицы около часа назад, после чего, согласно данным сервиса Flightradar24, в районе Волоколамска развернулся. 

По предварительным данным, у авиалайнера отказал датчик управления закрылками.  В настоящий момент воздушное судно вырабатывает топливо. 

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