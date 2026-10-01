В Москве начали включать отопление

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 46 0

В первую очередь система заработает в социальных учреждениях.

Когда в Москве включат отопление в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В дома Москвы начнут подавать отопление с 1 октября. Об этом заявил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, из-за понижения среднесуточной температуры на улице мэр столицы Сергей Собянин поручил перевести систему теплоснабжения на зимний режим работы. В первую очередь тепло поступит в социальные учреждения: больницы, школы и детские сады. Параллельно с этим запустится процесс включения отопления в жилых домах и офисных зданиях. После система заработает в торговых и промышленных предприятиях.

Отопление в городе будет включаться поэтапно и полноценно заработает в течение нескольких дней.

«Всего к осенне-зимнему периоду в столице подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых многоквартирных домов. Все работы были завершены в соответствии с графиком — к 1 сентября», — уточнил Бирюков.

Также он добавил, что в период с мая по сентябрь в Москве провели гидравлические и температурные испытания тепловых сетей. Это позволило заблаговременно выявить слабые места и привести их в надлежащее состояние. Такие меры позволят обеспечить бесперебойную подачу тепла в течение сезона.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что перед началом отопительного сезона стоит проверить состояние батарей, труб, окон и вентиляции. Правильная подготовка поможет избежать теплопотерь и сохранить комфортную температуру.

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