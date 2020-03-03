В Эквадоре заключенные затопили двор тюрьмы и устроили пляжную вечеринку

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Осужденные вывели из строя дренажную систему, вода хлынула на спортивную площадку, образовав большой открытый бассейн.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bahnmueller; 5-tv.ru

В Эквадоре заключенные превратили тюремный двор в бассейн и устроили пляжную вечеринку. Осужденные вывели из строя дренажную систему, вода хлынула на спортивную площадку, в результате – получился большой открытый бассейн.

В интернет попало видео, как преступники веселятся – плавают, играют в мяч, прыгают в воду, используя вместо вышки баскетбольный щит. Где в это время находились охранники исправительного учреждения, неизвестно.

Власти обещали провести проверку-расследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что друга Трампа отправили в тюрьму более чем на три года за вранье.

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