Друга Трампа отправили в тюрьму более чем на три года за вранье

Суд приговорил бывшего шоумена, политтехнолога и друга президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна к трем годам и четырем месяцам тюрьмы. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

«По своей сути, мистер Стоун — неуверенный в себе человек, который безрассудно жаждет внимания», — сказал судья перед вынесением приговора.

Стоун был признан виновным в даче ложных показаний Конгрессу США в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента. Парламентарии в 2016 году спрашивали друга Трампа о сотрудничестве с сайтом WikiLeaks, который публиковал в открытом доступе секретные документы.

На новость о приговоре уже отреагировал сам президент США. Он написал в Twitter, что Роджер Стоун — не единственный американец, лгавший государственным органам.

«Так же поступил и (экс директор ФБР Джеймс — Прим. ред) Коми <…> и (адвокат — Прим. ред.) Энди Маккейб, который лгал ФБР! Справедливость?» — задался вопросом Трамп.

«They say Roger Stone lied to Congress.» @CNN OH, I see, but so did Comey (and he also leaked classified information, for which almost everyone, other than Crooked Hillary Clinton, goes to jail for a long time), and so did Andy McCabe, who also lied to the FBI! FAIRNESS?