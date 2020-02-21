Друга Трампа отправили в тюрьму более чем на три года за вранье

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Игорь Рязов
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Прокуроры просили суд приговорить Роджера Стоуна к девяти годам лишения свободы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Ares, Albin Lohr-Jones

Суд приговорил бывшего шоумена, политтехнолога и друга президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна к трем годам и четырем месяцам тюрьмы. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

«По своей сути, мистер Стоун — неуверенный в себе человек, который безрассудно жаждет внимания», — сказал судья перед вынесением приговора.

Стоун был признан виновным в даче ложных показаний Конгрессу США в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента. Парламентарии в 2016 году спрашивали друга Трампа о сотрудничестве с сайтом WikiLeaks, который публиковал в открытом доступе секретные документы.

На новость о приговоре уже отреагировал сам президент США. Он написал в Twitter, что Роджер Стоун — не единственный американец, лгавший государственным органам.

«Так же поступил и (экс директор ФБР Джеймс — Прим. ред) Коми <…> и (адвокат — Прим. ред.) Энди Маккейб, который лгал ФБР! Справедливость?» — задался вопросом Трамп.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуроры просили приговорить Роджера Стоуна к девяти годам тюрьмы. Однако затем все четверо внезапно взяли самоотвод. Противники Дональда Трампа связали это с его вмешательством в дело.

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