Названы российские города, куда одинокие женщины ездят на 8 марта
Эксперты определили пять региональных столиц, которые чаще всего выбирают для поездок дамы без пары.
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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснил, в какие города страны отправляются большинство одиноких россиянок на 8 марта. Для этого аналитики сравнили предпочтения женщин, которые покупают билет «туда-обратно» на одного человека.
По итогам исследования эксперты сделали вывод, что желающие отметить Международный женский день чаще всего направляются в один из пяти городов: Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск и Тверь.
Из этой пятерки лишь Тверь не относится к городам-миллионникам. Население города составляет 407 тысяч человек. Тем не менее, аналитики сервиса называют эту региональную столицу популярным туристическим направлением, где средняя стоимость проживания в настоящее время составляет около 1,7 тысячи рублей за ночь.
Ранее 5-tv.ru писал, что россиянам напомнили о длинных выходных на 8 марта.
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