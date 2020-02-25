Россиянам напомнили о длинных выходных на 8 марта

В связи с празднованием Международного женского дня россияне смогут отдохнуть три дня подряд: с 7 по 9 марта. А рабочая неделя затем продлится четыре дня — с 10 по 13 марта. Об этом говорится в сообщении Роструда.

В ведомстве отмечают, что 6 марта не будет укороченным рабочим днем. На час продолжительность рабочего дня по закону сокращается только в те дни, которые непосредственно предшествуют праздничным.

Следующий дополнительный выходной ожидает россиян в апреле в день голосования по поводу поправок в Конституцию РФ. С такой инициативой выступил президент России Владимир Путин. При этом дата голосования по поправкам в Конституцию РФ пока не названа. Об этом заявил на брифинге во вторник, 25 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря не поддержали в правительстве.