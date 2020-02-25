Россиянам напомнили о длинных выходных на 8 марта
В Роструде отмечают, что 6 марта не будет укороченным рабочим днем, так как он не считается предпраздничным.
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В связи с празднованием Международного женского дня россияне смогут отдохнуть три дня подряд: с 7 по 9 марта. А рабочая неделя затем продлится четыре дня — с 10 по 13 марта. Об этом говорится в сообщении Роструда.
В ведомстве отмечают, что 6 марта не будет укороченным рабочим днем. На час продолжительность рабочего дня по закону сокращается только в те дни, которые непосредственно предшествуют праздничным.
Следующий дополнительный выходной ожидает россиян в апреле в день голосования по поводу поправок в Конституцию РФ. С такой инициативой выступил президент России Владимир Путин. При этом дата голосования по поправкам в Конституцию РФ пока не названа. Об этом заявил на брифинге во вторник, 25 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря не поддержали в правительстве.
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