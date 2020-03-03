«Это прикольно»: Александр Скляр о группе Little Big, которая поедет на «Евровидение»

Лидер группы «Ва-БанкЪ» и заслуженный артист РФ Александр Скляр оценил решение отправить на международный песенный конкурс «Евровидение-2020» Little Big. По словам исполнителя, современный музыкальный коллектив в составе Ильи Прусикина, Софьи Таюрской, Антона Лиссова и Сергея Макарова сможет достойно представить Россию на международном уровне.

«Это отличный выбор. Мне один из клипов этой группы и вообще их лидер очень симпатичны. По-моему, чрезвычайно талантливый парень. Это первый выбор за всю историю „Евровидения“, когда я полностью поддерживаю кандидатуру. Просто отлично. <…> Это выглядеть хотя бы будет достойно, потому что это прикольно, талантливо, современно и очень интересно», — отметил Скляр в ходе пресс-конференции, посвященной 20-летию альбома «Нижняя тундра».

Артист добавил, что конкурс «Евровидение» уже стал «клишированным и одинаковым». Однако увидеть среди участников соревнований молодую рэйв-группу будет довольно интересно.

«Нужная яркая фигура, но она должна быть профессиональной. <…> Нужна харизма, прикольность и нужен профессиональный подход», — подчеркнул лидер коллектива «Ва-БанкЪ».

Группа Little Big была создана в 2013 году в Санкт-Петербурге. В ее состав вошли: Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. Как ранее сообщалось в официальном заявлении Первого канала, коллектив представит Россию на «Евровидении 2020», которое пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая. Девиз мероприятия — «Откройся!».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как оценивает шансы Little Big на победу в «Евровидении 2020» Игорь Матвиенко.