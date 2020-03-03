«Это прикольно»: Александр Скляр о группе Little Big, которая поедет на «Евровидение»
Лидер группы «Ва-БанкЪ» признался, что поддерживает решение отправить на музыкальный конкурс современный коллектив.
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Фото, видео: Instagram @lissoff; 5-tv.ru
Лидер группы «Ва-БанкЪ» и заслуженный артист РФ Александр Скляр оценил решение отправить на международный песенный конкурс «Евровидение-2020» Little Big. По словам исполнителя, современный музыкальный коллектив в составе Ильи Прусикина, Софьи Таюрской, Антона Лиссова и Сергея Макарова сможет достойно представить Россию на международном уровне.
«Это отличный выбор. Мне один из клипов этой группы и вообще их лидер очень симпатичны. По-моему, чрезвычайно талантливый парень. Это первый выбор за всю историю „Евровидения“, когда я полностью поддерживаю кандидатуру. Просто отлично. <…> Это выглядеть хотя бы будет достойно, потому что это прикольно, талантливо, современно и очень интересно», — отметил Скляр в ходе пресс-конференции, посвященной 20-летию альбома «Нижняя тундра».
Артист добавил, что конкурс «Евровидение» уже стал «клишированным и одинаковым». Однако увидеть среди участников соревнований молодую рэйв-группу будет довольно интересно.
«Нужная яркая фигура, но она должна быть профессиональной. <…> Нужна харизма, прикольность и нужен профессиональный подход», — подчеркнул лидер коллектива «Ва-БанкЪ».
Ранее 5-tv.ru рассказал, как оценивает шансы Little Big на победу в «Евровидении 2020» Игорь Матвиенко.
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