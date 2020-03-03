Блэк Чайна показала пышную фигуру в экстремально обтягивающем мини
31-летняя модель спровоцировала фанатов на множество комплиментов.
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Фото, видео: Instagram @blacchyna
Американская модель и предприниматель 31-летняя Блэк Чайна опубликовала в Instagram весьма сочный снимок. На фото пышнотелая звезда позирует в экстремально обтягивающем черном мини-платье. Соблазнительный образ манекенщицы прекрасно дополнили идеальная укладка, яркий макияж и оригинальный маникюр.
«Я верю в то, что надо быть сильным, когда кажется, что все идет не так. Я считаю, что счастливые девушки самые — красивые девушки. Я верю, что завтра еще один день, и я верю в чудеса», — написала знаменитость в микроблоге.
Поклонники Блэк Чайны пришли в восторг от опубликованного снимка. Меньше чем за сутки публикация набрала порядка 70 тысяч лайков и больше 800 комментариев.
«Настоящая гламурная женщина! Вот это взгляд!»
«Королева!»
«Восхитительная, волшебная, самая лучшая!» — написали фолловеры.
Блэк Чайна в юном возрасте выступала стриптизершей в американских ночных клубах. Позже ей заинтересовались селебрити — девушку приглашали сниматься в клипах и для обложек глянца. В настоящий момент на модель в Instagram подписаны более 16 миллионов человек.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Блэк Чайна «поймала» белого львенка в ОАЭ.
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