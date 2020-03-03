Блэк Чайна показала пышную фигуру в экстремально обтягивающем мини

Американская модель и предприниматель 31-летняя Блэк Чайна опубликовала в Instagram весьма сочный снимок. На фото пышнотелая звезда позирует в экстремально обтягивающем черном мини-платье. Соблазнительный образ манекенщицы прекрасно дополнили идеальная укладка, яркий макияж и оригинальный маникюр.

«Я верю в то, что надо быть сильным, когда кажется, что все идет не так. Я считаю, что счастливые девушки самые — красивые девушки. Я верю, что завтра еще один день, и я верю в чудеса», — написала знаменитость в микроблоге.

Instagram @blacchyna

Поклонники Блэк Чайны пришли в восторг от опубликованного снимка. Меньше чем за сутки публикация набрала порядка 70 тысяч лайков и больше 800 комментариев.

«Настоящая гламурная женщина! Вот это взгляд!»

«Королева!»

«Восхитительная, волшебная, самая лучшая!» — написали фолловеры.

Блэк Чайна в юном возрасте выступала стриптизершей в американских ночных клубах. Позже ей заинтересовались селебрити — девушку приглашали сниматься в клипах и для обложек глянца. В настоящий момент на модель в Instagram подписаны более 16 миллионов человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Блэк Чайна «поймала» белого львенка в ОАЭ.