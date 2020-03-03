Песков оценил поправки в Конституцию о Боге

Помощник президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал поправки в Конституцию, касающиеся упоминания Бога. В беседе с журналистами он заверил, несмотря на их внесение в главный закон страны, Россия останется светским государством.

«Очевидно, что государство никоим образом свой светский характер не теряет», — заявил Песков.

Одна из поправок, уже одобренная профильным комитетом Госдумы ко второму чтению, предлагает отметить в Конституции, что РФ, «объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

Формулировка вызвала массу вопросов у журналистов, однако на большинство из них помощник президента не дал четкого ответа. Он пообещал, что к моменту всенародного голосования все поправки будут оформлены и опубликованы.

«Разумеется, это будет до принятия, до голосования будет широкая кампания по разъяснению этих поправок и этого текста. Об этом неоднократно говорил и президент сам, и участники рабочей группы», — пояснил Песков.

Поправки в Конституцию были инициированы президентом России Владимиром Путиным в середине января 2020 года. По ним состоится всенародное голосование, которое назначили на 22 апреля. Этот день сделают официальным выходным, чтобы принять участие в мероприятии смог любой желающий. Отметим, что голосование за поправки, которых уже насчитывают несколько сотен, будет проходить пакетом. Как писал 5-tv.ru, накануне Госдума рассмотрела 900 поправок в главный закон страны.