Песков оценил поправки в Конституцию о Боге
Помощник Путина заверил, что Россия останется светским государством.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru
Помощник президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал поправки в Конституцию, касающиеся упоминания Бога. В беседе с журналистами он заверил, несмотря на их внесение в главный закон страны, Россия останется светским государством.
«Очевидно, что государство никоим образом свой светский характер не теряет», — заявил Песков.
Одна из поправок, уже одобренная профильным комитетом Госдумы ко второму чтению, предлагает отметить в Конституции, что РФ, «объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».
Формулировка вызвала массу вопросов у журналистов, однако на большинство из них помощник президента не дал четкого ответа. Он пообещал, что к моменту всенародного голосования все поправки будут оформлены и опубликованы.
«Разумеется, это будет до принятия, до голосования будет широкая кампания по разъяснению этих поправок и этого текста. Об этом неоднократно говорил и президент сам, и участники рабочей группы», — пояснил Песков.
Поправки в Конституцию были инициированы президентом России Владимиром Путиным в середине января 2020 года. По ним состоится всенародное голосование, которое назначили на 22 апреля. Этот день сделают официальным выходным, чтобы принять участие в мероприятии смог любой желающий. Отметим, что голосование за поправки, которых уже насчитывают несколько сотен, будет проходить пакетом. Как писал 5-tv.ru, накануне Госдума рассмотрела 900 поправок в главный закон страны.
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