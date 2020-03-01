Дело каждого: рабочая группа рассмотрела более 900 поправок в Конституцию

О героизме предков на этой неделе много говорили на самом высоком уровне. Владимир Путин согласился с предложением добавить в Конституцию пункт о том, что недопустимо умалять значение подвига народа при защите Отечества. Ведь память о героях — неотъемлемая часть суверенитета страны. А это краеугольный камень в прочном фундаменте благополучного государства. Рабочая группа по подготовке поправок собралась в среду и заседала более трех часов. Поправок уже свыше девятисот. Обсудить успели не каждую, но многие. И это был не разговор «по вершкам», а обстоятельное и вдумчивое обсуждение каждого из озвученных предложений. Также стало известно, что голосовать за поправки мы будем 22-го апреля. Эту среду сделают выходной.

Чуть больше месяца прошло после послания федеральному собранию, во время которого Президент предложил совершенствовать нашу конституцию. И с первых дней многие активно включились в процесс. Буквально за первую неделю количество предлагаемых поправок перевалило за десяток, сегодня уже обсуждают почти тысячу пунктов. Тысячу вполне понятных, конкретных, и что важно — прикладных предложений.

Владимир Путин: «Они носят серьезный, содержательный характер, практически по всем направлениям нашей жизни, жизнедеятельности государства, поступают от разных людей, и поэтому посвящены важнейшим, но разным темам».

И проект поправок это не просто декларации о намерениях. Это реальные ответы на запросы самих россиян — будь то индексация пенсий, защита людей или достойная медицинская помощь. Инициатива Президента сплотила людей. Ведь над совершенствованием основного закона сейчас работают, врачи, педагоги, актеры, инженеры. Практически нет слоев общества, которые не откликнулись на возможность сделать нашу с вами жизнь лучше. Рабочая группа, которая вносит свои предложения, напрямую общается с людьми. И социологические опросы подтверждают высокий интерес граждан страны к предстоящему голосованию. Так почти 80% в курсе процесса обсуждения поправок. А 66% уже твердо решили принять участие в голосовании. Кстати, ни одно из девятисот предложений, даже если они не попадут в финальный проект, не будет забыто или упущено. Президент постоянно подчеркивает — их обязательно используют в дальнейшей законотворческой работе. Еще раз напомню — все поправки вступят силу сразу после подведения итогов общероссийского голосования. И разумеется только в том случае, если ЗА проголосуют большинство россиян. Сейчас непосредственно о ключевых предложениях. За 27 лет с момента принятия первой Конституции России жизнь в нашей стране решительно изменилась. Это не надо никому объяснять. И вот, чтобы не вернуться в прошлое, чтобы не застрять во времени, мы просто обязаны зафиксировать новый, прорывной этап развития страны. Прежде всего, речь о социальной ориентированности государства. В 90-е годы, когда страна буквально выживала, о нуждах обычного человека власти вспоминали в последнюю очередь. Теперь все изменилось. И если тогда выстраивалась некая общая концепция социальной политики, в надежде, что жизнь изменится, то теперь в центре внимания — конкретный человек.

Лидия Михеева секретарь общественной палаты РФ: «В своем Послании 15 января Вы отмечали, что в центре забот государства должен быть человек, личность».

Владимир Путин: «Есть такое выражение „таргетировать инфляцию“ — целенаправленно понижать, понижать и понижать. Выясняется, что, если мы хотим избавиться, скажем, от бедности, нужно таргетировать бедность, нужно выстраивать целенаправленно политику по повышению доходов людей, по снижению уровня тех, кто проживает за чертой бедности, и так далее. Поэтому то, что в Основном законе будет такая ориентация на именно такую работу, на то, чтобы придать всей нашей деятельности и самому государству социальный характер, это востребовано и, конечно, не может не быть поддержано. Обязательно поддержим».

Среди предложенных поправок вообще много таких, которые просто необходимо поддержать. Потому что они касаются фундаментальных ценностей давно сформированных в здоровом обществе. И вот в сознании они зафиксированы, а в основополагающем документе страны — нет. И первую очередь мы говорим о традиционных семейных ценностях. Владимир Путин уже сказал, как отрезал, что пока он президент никаких родителей номер 1 и 2 у нас не будет, а только и исключительно мама и папа. Ведь, собственно семья и дети и есть наше будущее, наше важнейшее достояние.

Ольга Баталина член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов: «Вообще голосование за Конституцию — это голосование за наших будущих детей. И мне кажется, что именно так и надо относиться к предстоящей процедуре общероссийского голосования. Важно, чтобы нормы о поддержке материнства, детства, отцовства, защите семьи, конечно, нашли сквозное продолжение и в других статьях Конституции».

Владимир Путин: «У нас, по-моему, в Основном законе так, напрямую о детях раньше никогда не говорилось».

Ольга Баталина член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов: «Нет».

Владимир Путин: «С учетом той ситуации, о которой мы знаем и о которой я уже многократно говорил, имею в виду демографические проблемы, мне кажется, это вполне обосновано, уже исходя даже из того обосновано, что у нас, в общем-то, в традициях народов России всегда было особое, бережное отношение к ребенку, детям. Поэтому мне кажется, что это такие нравственные начала, которые объединяют страну, и дополнительно если будет отражено в Основном законе, то это будет оправданно».

Или еще одна наша ценность, наша гордость. Это великая Победа. Наши отцы деды, матери, заплатили за нее слишком высокую цену, чтобы спустя десятилетия по миру поползла эта лживая ересь, издевки и передергивания. Их подвиг никогда не должен быть забыт! Защита истории это наш долг перед предками, перед всеми, кто проливал кровь за мир на земле.

Вячеслав Никонов председатель комитета по образованию и науке: «Сейчас наши недруги самыми гнусными способами пытаются отобрать у нас нашу Победу, отобрать наши свершения и завоевания. Трагическая, героическая — это наша история. Мы предлагаем в статью 67 прим записать, что Российская Федерация чтит память защитников Отечества, защищает историческую правду, не допускает фальсификации истории и умаления значения подвига народа при защите Отечества».

Владимир Путин: «По поводу того, что кто-то хочет украсть у нас Победу. Попытки предпринимаются, но это невозможно. Берлин кто штурмовал-то, чей флаг над Рейхстагом развевался? Этого никто не забудет. Но попытки предпринимаются, это правда, попытки, исходя из сегодняшней конъюнктуры, а то, что мы должны активно этому противостоять, — это тоже правда. Будет уместно это так аккуратно отразить и в Основном законе страны».

Важно зафиксировать и еще один главный принцип страны — своих не бросаем. Поэтому так важна поддержка соотечественников по всему миру. Это тоже, безусловно, найдет отражение в Конституции. А еще изменения в главном законе страны — это новая, надежная, степень защиты государства и его границ. И не только в прямом смысле этого слова, но и защита от внешнего политического или юридического давления. В 93-м году власти об этом не задумывались.

Константин Косачев председатель комитет совета федерации по междунанродным делам: «Наша страна, сколько она ни существует в ее современном виде, постоянно находится под внешним давлением, попытками ограничить наш суверенитет. Собственно говоря, и действующая Конституция писалась в условиях, когда незыблемый советский суверенитет оказался утраченным, а новый, свой собственный, Россия по существу еще не успела обрести».

Владимир Путин: «Что касается права Конституционного Суда России оценивать возможность исполнения или неисполнения на территории Российской Федерации решений международных судебных институтов — полностью согласен. Вы правы, это напрямую связано с защитой нашего суверенитета и пресечением попыток вмешательства в наши внутренние дела. Теперь по поводу отчуждения территорий. Я уже и в прошлый раз сказал, что полностью согласен с этим предложением, вопрос только в том, чтобы найти формулировки, которые не помешали бы в будущем МИДу вести работу по демаркации границ».

Вы не представляете, какой резонанс в мире вызвали именно эти поправки к Конституции. Крупнейшие издания пестреют заголовками, что Путин крадет чужие земли. Понято, что громче всех в СМИ и социальных сетях возмущались украинцы. Они, вообще, почему-то решили, что Россия готовится к агрессии против Украины. Не на шутку встревожены японцы. Говорят, что о Курилах можно забыть. Даже Прибалтика на что-то претендует. Все наперебой цитируют слова актера Владимира Машкова из рабочей группы, который сказал, что нашу землю нельзя отдавать никому. А его «железобетонно» перевели на все языки мира. Как же оказывается сильно в них сидит это желание оторвать, ущипнуть, надавить.

Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества, начальник управления Президента РФ по внутренней политике: «Те поправки, которые вносятся в конституцию, они направлены на укрепление нашего суверенитета и на создание реальных механизмов, которые бы противостояли внешнему влиянию на политику России. Да и, конечно же, не всем на Западе это нравится».

Алексей Мартынов, политолог: «Конечно, их очень сильно это уело, что получается, они рассчитывали, что он сейчас уйдет и любой другой, кто придет после него, будет слабее, сговорчивее. Крым, который вернулся в родную гавань можно будет заново обсудить, как они думают, хотя я не знаю. Как они это себе представляют? Что Курильские острова японцы наконец отожмут, потому, что у Путина не получается, потому, что он ничего не отдает».

Но ведь вся эта мировая шумиха лишний раз подчеркивает, насколько важны именно эти поправки о целостности страны. Как важно закрепить в Конституции наши границы, наш суверенитет. Это основа основ. А что касается агрессии, о которой они так уверенно пишут — создается впечатление — будто мечтают о ней. И которой они разумеется никогда не дождутся. Этим алармистам, стоит прочитать внимательно одну из поправок, где черным по белому провозглашается курс на поддержание мира во всем мире и еще один документ для полной картины — военную доктрину России, в которой не раз встречается словосочетание «оборонительный характер» и запомнить, как отче наш, что Россия войн не начинает, но блестяще их заканчивает.