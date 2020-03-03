Букмекеры высоко оценили шансы Little Big на победу на «Евровидении»

Букмекеры оценили шансы российской группы Little Big на победу на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 10%. Об этом сообщил портал Eurovisionworld.

Сейчас коллектив Little Big занимает третью строчку в списке потенциальных победителей, составленном на основе оценок букмекеров. Победу аналитики пророчат группе Daði og Gagnamagnið из Исландии — 13%. Второе место, по мнению букмекеров, займет латвийский коллектив The Roop — 10%.

В ТОП-10 также вошли Румыния (7%), Италия (5%), Болгария (5%), Швеция (4%), Мальта (3%), Германия (3%) и Норвегия (3%).

Eurovisionworld.com

«Евровидение» в этом году пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Конкурс проходит в Нидерландах, так как в прошлом году победу одержал представитель страны Дункан Лоуренс.

Как сообщал 5-tv.ru, участие Little Big в конкурсе для многих стало неожиданным. После этого объявления солист петербургской группы Илья Прусикин рассказал о том, каким будет их номер. Тем временем из коллектива ушел менеджер.