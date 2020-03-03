Little Big на «Евровидении 2020»: история успеха эпатажной группы из Петербурга
Популярный рейв-коллектив представит Россию на музыкальном конкурсе в Нидерландах.
Закрыть
Смотрите также:
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
🧙♀ Гороскоп на мистический день 29 февраля для всех знаков зодиака
Фото, видео: YouTube / Little Big
Россию на конкурсе «Евровидение» представит эпатажная группа Little Big. Необычный коллектив из Петербурга завоевал всемирную популярность после выхода песни Skibidi.
Композиция тут же стала хитом, собрав в YouTube более 350 миллионов просмотров. А простой танец из клипа вызвал волну одного из самых масштабных флешмобов.
Столь нестандартный выбор музыкальной группы уже поддержали многие российские продюсеры. И Little Big в Роттердаме, где на этот раз пройдет конкурс исполнителей, предрекают большой успех. Подробности в репортаже Светланы Бобруенко.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лоза не одобрил решения отправить Little Big на «Евровидение».
Нашли ошибку?