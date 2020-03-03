Little Big на «Евровидении 2020»: история успеха эпатажной группы из Петербурга

Россию на конкурсе «Евровидение» представит эпатажная группа Little Big. Необычный коллектив из Петербурга завоевал всемирную популярность после выхода песни Skibidi.

Композиция тут же стала хитом, собрав в YouTube более 350 миллионов просмотров. А простой танец из клипа вызвал волну одного из самых масштабных флешмобов.

Столь нестандартный выбор музыкальной группы уже поддержали многие российские продюсеры. И Little Big в Роттердаме, где на этот раз пройдет конкурс исполнителей, предрекают большой успех. Подробности в репортаже Светланы Бобруенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лоза не одобрил решения отправить Little Big на «Евровидение».