Видео разрушений жилого дома в Самаре в результате хлопка газа

Газовый котел взорвался в одном из жилых домов в Самаре. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с разрушениями.

На кадрах видно, что частично обрушился один из домов. Хлопок газа произошел в одноэтажном доме № 126. В результате разрушилась стена соседнего двухэтажного дома № 128.

На данный момент известно о шести пострадавших, включая троих детей, из дома № 126. Еще получили травмы двое взрослых из дома № 128. Всего медики госпитализировали восемь человек.

Ранее 5-tv.ru публиковал первое видео с места хлопка газа в Самаре. На нем видно, что на место происшествия стянули множество автомобилей разных экстренных служб.