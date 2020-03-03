Видео разрушений жилого дома в Самаре в результате хлопка газа

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Игорь Рязов
Эксклюзив 89

Спасатели достали из-под завалов всех пострадавших.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Газовый котел взорвался в одном из жилых домов в Самаре. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с разрушениями.

На кадрах видно, что частично обрушился один из домов. Хлопок газа произошел в одноэтажном доме № 126. В результате разрушилась стена соседнего двухэтажного дома № 128.

На данный момент известно о шести пострадавших, включая троих детей, из дома № 126. Еще получили травмы двое взрослых из дома № 128. Всего медики госпитализировали восемь человек.

Ранее 5-tv.ru публиковал первое видео с места хлопка газа в Самаре. На нем видно, что на место происшествия стянули множество автомобилей разных экстренных служб.

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