«Позвоните родителям»: звезда «Возвращения Мухтара» выложил в сеть семейное фото

Актер Анатолий Руденко поделился с подписчиками семейным фото, где он сидит в окружении любимой жены Елене Дудиной и дочери Милены. Снимок он сопроводил обращением к подписчикам.

«Проводите как можно больше времени с близкими… А еще… позвоните родителям! Не забыли?!» — написал артист.

Instagram @to100nado

Поклонники с радостью ответили на призыв, многие признавались, что звонят родителям каждый день. Также фанаты отмечали, как приятно, когда любимый артист такой примерный семьянин.

«Анатолий, какие правильные слова. Я тоже маме звоню каждый день»;

«Очень приятно смотреть на вашу семью»;

«Классное семейное фото»;

«До чего же красивая семья! Вот подходят Вам блондинки», — откликнулись фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что артист Анатолий Руденко решил бросить вызов сам себе. Накануне Нового года он заявил, что отказался от алкоголя и любовных утех. Провести какой-нибудь челлендж с отказом от чего-либо до 31 декабря он призвал и своих подписчиков.