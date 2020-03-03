«Позвоните родителям»: звезда «Возвращения Мухтара» выложил в сеть семейное фото
Анатолий Руденко призвал подписчиков уделять побольше времени своим родным и близким.
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Фото, видео: Instagram @to100nado
Актер Анатолий Руденко поделился с подписчиками семейным фото, где он сидит в окружении любимой жены Елене Дудиной и дочери Милены. Снимок он сопроводил обращением к подписчикам.
«Проводите как можно больше времени с близкими… А еще… позвоните родителям! Не забыли?!» — написал артист.
Поклонники с радостью ответили на призыв, многие признавались, что звонят родителям каждый день. Также фанаты отмечали, как приятно, когда любимый артист такой примерный семьянин.
«Анатолий, какие правильные слова. Я тоже маме звоню каждый день»;
«Очень приятно смотреть на вашу семью»;
«Классное семейное фото»;
«До чего же красивая семья! Вот подходят Вам блондинки», — откликнулись фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что артист Анатолий Руденко решил бросить вызов сам себе. Накануне Нового года он заявил, что отказался от алкоголя и любовных утех. Провести какой-нибудь челлендж с отказом от чего-либо до 31 декабря он призвал и своих подписчиков.
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