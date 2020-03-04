«Sister’s power»: Перминова с сестрой в сексуальных нарядах взбудоражили юзеров
Модель продолжает радовать поклонников снимками из Парижа.
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Фото, видео: Instagram @lenaperminova
Фотомодель Лена Перминова снова радует своих фолловеров весьма откровенными снимками. На этот раз она выложила совместное фото с сестрой Александрой, на котором обе девушки предстали в стильных и достаточно фривольных образах.
«Sister’s power», — прокомментировала пост модель.
Подписчики тут же отреагировали на пост комплиментами. Некоторые даже отмечали, что быть такой красивой — просто преступление.
«Красота людей на этом фото зашкаливает»
«Это вообще законно — быть такими красивыми?»
«Восхитительные!»
«Красота точно спасет мир! Нереальные», — писали наперебой поклонники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лена Перминова показала публике редкие кадры солнца в мартовском Париже. Девушка опубликовала несколько фрагментов съемки на мосту через Сену, где она красуется в соблазнительном наряде с глубоким декольте.
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