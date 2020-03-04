«Sister’s power»: Перминова с сестрой в сексуальных нарядах взбудоражили юзеров

Фотомодель Лена Перминова снова радует своих фолловеров весьма откровенными снимками. На этот раз она выложила совместное фото с сестрой Александрой, на котором обе девушки предстали в стильных и достаточно фривольных образах.

«Sister’s power», — прокомментировала пост модель.

Подписчики тут же отреагировали на пост комплиментами. Некоторые даже отмечали, что быть такой красивой — просто преступление.

Instagram @lenaperminova

«Красота людей на этом фото зашкаливает»

«Это вообще законно — быть такими красивыми?»

«Восхитительные!»

«Красота точно спасет мир! Нереальные», — писали наперебой поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лена Перминова показала публике редкие кадры солнца в мартовском Париже. Девушка опубликовала несколько фрагментов съемки на мосту через Сену, где она красуется в соблазнительном наряде с глубоким декольте.