«Как отрывок из фильма»: Перминова покрасовалась в платье с глубоким декольте на фоне солнечного Парижа

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Алиса Старжевская
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Модель показала подписчикам, как ей удалось поймать четыре минуты солнца в столице Франции в марте.

Фото: Instagram @lenaperminova

Российская фотомодель Лена Перминова поделилась с подписчиками солнечными кадрами из мартовского Парижа. Она выложила видео со съемок, на котором красуется на фоне Сены в лучах весеннего солнца. На девушке черное короткое платье с очень откровенным вырезом и рукавами кроя «фонарики».

«How I caught 4 minutes of sun in Paris», — оставила комментарий к посту Перминова.

 
 
 
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How I caught 4 minutes of sun in Paris ✨💫✨☀️

Публикация от  Lena Perminova (@lenaperminova)

Поклонники нашли видео очень соблазнительным и стильным. Они засыпали модель комплиментами, некоторые удивились ее смелости — выйти на непрогретый весенний воздух в таком легком наряде.

«Как отрывок из фильма»;

«Богиня!»

«Лена, вы прекрасны! Как вам удается не заболевать в такие сессии? В Париже же дико холодно»;

«Аж сердце замирает от удовольствия»;

«Ах, какая красотка в Париже», — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лена Перминова поделилась красочными снимками со светского мероприятия в рамках Недели моды в Париже.

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