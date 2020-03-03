«Как отрывок из фильма»: Перминова покрасовалась в платье с глубоким декольте на фоне солнечного Парижа

Российская фотомодель Лена Перминова поделилась с подписчиками солнечными кадрами из мартовского Парижа. Она выложила видео со съемок, на котором красуется на фоне Сены в лучах весеннего солнца. На девушке черное короткое платье с очень откровенным вырезом и рукавами кроя «фонарики».

«How I caught 4 minutes of sun in Paris», — оставила комментарий к посту Перминова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram How I caught 4 minutes of sun in Paris ✨💫✨☀️ Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova) 3 Мар 2020 в 1:32 PST

Поклонники нашли видео очень соблазнительным и стильным. Они засыпали модель комплиментами, некоторые удивились ее смелости — выйти на непрогретый весенний воздух в таком легком наряде.

«Как отрывок из фильма»;

«Богиня!»

«Лена, вы прекрасны! Как вам удается не заболевать в такие сессии? В Париже же дико холодно»;

«Аж сердце замирает от удовольствия»;

«Ах, какая красотка в Париже», — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лена Перминова поделилась красочными снимками со светского мероприятия в рамках Недели моды в Париже.