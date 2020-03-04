Фитнес-клуб отказал клиенту в скидке из-за лишнего веса

Свое право на скидку пришлось отстаивать и жителю Омска, который хотел купить годовой абонемент в фитнес-клуб по льготной цене. Но ему отказали, заявив, что акция не касается людей весом более ста килограммов.

Спортсмена, который уже четвертый год посещает клуб, заставили раздеться и встать на весы. Продавать годовой безлимитный абонемент за 6999 рублей мужчине отказали. Пришлось заплатить почти в два раза больше.

Мужчина посчитал такое ограничение дискриминацией и подал жалобу в антимонопольную службу.

Чем это все закончилось, расскажет Андрей Захаров.

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