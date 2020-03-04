Аниматоры в костюмах ростовых кукол устроили побоище в Каспийске

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Нюра Незванова
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Ролик с дракой актеров появился в местном паблике в Instagram.

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Необычное видео с участием аниматоров засняли очевидцы в Каспийске. Судя по реакции свидетелей произошедшего, в ролик попал не момент представления, а самая настоящая драка между актерами в костюмах ростовых кукол.

В потасовке участвуют три человека. На кадрах видно, что наносить удары аниматорам мешают их объемные костюмы. Среди дерущихся были замечены три «медведя», причем «бурый» явно терпел поражение. В ролике также присутствует снегурочка, которая скидывает «голову» и оказывается рослым парнем.

 
 
 
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Ничего необычного🌝 это Дагестан #каспийск #дагестан #dagestan #kaspiysk

Публикация от  ⠀⠀⠀⠀⠀.::: КАСПИЙСК ЛАЙФ:::. (@kaspiysk_life)

Чем закончилось странное побоище неизвестно.

Предположительно, аниматоры так делили территорию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ожесточенная драка со стрельбой в петербургском баре попала на видео.

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