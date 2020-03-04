Ожесточенная драка со стрельбой в петербургском баре попала на видео
Полиция сообщила, что участники потасовки задержаны.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; МВД РФ
Стрельба в петербургском баре на Гражданском проспекте попала в объектив камер наблюдения. Об этом сообщили в управлении МВД по городу и Ленинградской области.
На кадрах видно, как между несколькими посетителями заведения завязалась потасовка. Она переросла в драку, в ходе которой из травматического пистолета ранения получил дин человек.
В МВД сообщили, что правоохранители задержали двоих жителей республики Дагестан, которые оказались зачинщиками конфликта. У одного из них изъяли травматическое оружие. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
Пострадавший, как сообщили в больнице, находится в удовлетворительном состоянии. После оказания первой помощи он самостоятельно покинул клинику.
Ранее 5-tv.ru писал, что стрельба в метро Петербурга попала на видео.
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