Ожесточенная драка со стрельбой в петербургском баре попала на видео

Стрельба в петербургском баре на Гражданском проспекте попала в объектив камер наблюдения. Об этом сообщили в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

На кадрах видно, как между несколькими посетителями заведения завязалась потасовка. Она переросла в драку, в ходе которой из травматического пистолета ранения получил дин человек.

В МВД сообщили, что правоохранители задержали двоих жителей республики Дагестан, которые оказались зачинщиками конфликта. У одного из них изъяли травматическое оружие. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Пострадавший, как сообщили в больнице, находится в удовлетворительном состоянии. После оказания первой помощи он самостоятельно покинул клинику.

Ранее 5-tv.ru писал, что стрельба в метро Петербурга попала на видео.