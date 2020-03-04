По меньшей мере 20 футбольных фанатов задержаны после массовой драки

Правоохранительные органы провели обыски у болельщиков ЦСКА, «Спартака» и «Динамо», проживающих в разных регионах России. Футбольных фанатов проверяют на причастность к массовой драке, которая произошла 29 февраля в столице. Ситуацию прокомментировал источник, знакомый с ситуацией, пишет ТАСС.

«Сотрудники центра „Э“ и следователи провели множество обысков у фанатов в Москве, подмосковных Сергиевом Посаде, Королеве, Мытищах, Чехове, Подольске, а также в Уфе. Задержаны 20 человек», — утверждает собеседник издания.

По данным источника, многие из болельщиков будут отпущены. Они проходят по уголовному делу как свидетели.

Массовая драка произошла недалеко от стадиона «ВТБ-Арена» в троллейбусе на Ленинградском проспекте. Еще одно столкновение было на платформе станции метро «Маяковская». Правоохранительными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору». Сейчас в деле два эпизода — драка в метро и в салоне троллейбуса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полиция пришла с обысками к футбольным фанатам после драки в метро.