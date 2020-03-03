Полиция пришла с обысками к футбольным фанатам после драки в метро

Правоохранители проводят обыски у болельщиков ЦСКА, «Спартака» и «Динамо», проживающих в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает РЕН ТВ. Следственные действия инициированы после массовой драки фанатов трех футбольных клубов.

Потасовка произошла 29 февраля недалеко от стадиона «ВТБ-Арена» на Ленинградском проспекте 27. В массовой драке участвовали более 50 человек.

По данным ТАСС, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору». В уголовном деле в настоящее время два эпизода — драка метро и в салоне троллейбуса.

Встреча в рамках чемпионата России по футболу между двумя московскими командами «Динамо» и «Спартак» закончилась со счетом 0:2.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что драка между футбольными болельщиками началась в салоне троллейбуса на подъезде к стадиону.