В Москве мужчина зарезал жену и попытался свести счеты с жизнью

Житель Москвы зарезал супругу и попытался свести счеты с жизнью. Как сообщили в СК, семейная драма разыгралась 3 марта в квартире одного из домов на Перекопской улице.

По версии следствия, мужчина, по невыясненным пока причинам, набросился на жену с ножом и впоследствии попытался покончить с собой. Женщина получила ранения несовместимые с жизнью. Предполагаемый злоумышленник был госпитализирован.

В настоящее время выясняются причины, по которым мужчина решился на преступление. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.