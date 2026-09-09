Дочь дипломата Белецкого не признала вину в убийстве матери и младших братьев

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 21 0

В ходе расследования женщина неоднократно давала показания против мужа, который также проходит по этому делу.

Дочь дипломата Белецкого не признала вину в убийстве матери

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

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Дочь советского дипломата Виктора Белецкого Валерия Кузьмина и ее супруг Александр отрицают причастность к убийству Риммы Белецкой и двух ее сыновей. Об этом говорится в материалах уголовного дела, с которыми ознакомился 5-tv.ru.

Следствие связывает дело с исчезновением Риммы Белецкой и ее детей в мае 2013 года. В квартире женщины обнаружили следы крови, принадлежавшие ей, ее сыновьям и Александру Кузьмину. Камеры дорожного наблюдения также зафиксировали автомобиль мужчины возле дома Белецкой в день исчезновения.

Согласно материалам дела, машина простояла у дома почти сутки, после чего направилась на трассу М-4 «Дон». При этом мобильный телефон Кузьмина остался дома. На звонки с него отвечала Валерия Кузьмина.

В ходе расследования женщина неоднократно давала показания против мужа, в том числе утверждала, что он признавался ей в совершении преступления. Позднее Кузьмина отказалась от этих показаний. Кроме того, правоохранители обнаружили аудиозапись разговора Белецкой с отцом. Как установило следствие, запись была смонтирована из отдельных фрагментов голоса женщины.

Супругам предъявлены обвинения в тройном убийстве и покушении на убийство. По версии следствия, мотивом преступления стало наследство. Уголовное дело рассматривается с участием присяжных заседателей в закрытом режиме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подростка из Иркутской области обвинили в двойном убийстве в подъезде жилого дома. По данным следствия, 12 октября 2025 года в Шелехове юноша напал с ножом на 14-летнюю знакомую из-за ревности. На крики о помощи пришла 23-летняя соседка, которая также стала жертвой нападения. Обе девушки получили тяжелые ранения и умерли в больнице.

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