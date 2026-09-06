В Подмосковье расчленили семейную пару: останки нашли на участке их знакомого

СК: в Подмосковье арестован мужчина за убийство и расчленение семейной пары

Суд арестовал 65-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве супружеской пары в Истре. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области. В ближайшее время представители ведомства обратятся в суд с ходатайством о его заключении под стражу.

По версии следствия, преступление было совершено в конце августа в частном доме, где подозреваемый во время ссоры застрелил знакомых мужчину и женщину из пистолета. Чтобы скрыть следы, он расчленил тела и закопал останки на своем участке. Впоследствии их нашли правоохранители.

«В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий изучен маршрут передвижения потерпевших. Было установлено, что в день исчезновения они находились в доме обвиняемого. При проведении обыска на принадлежащем обвиняемому участке обнаружены останки супругов», — сказано в заявлении ведомства.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства и назначили комплекс судебных экспертиз. На допросе обвиняемый признал свою вину и подтвердил, что к расправе над парой его побудил конфликт, связанный с разделом земельного участка и долговыми обязательствами.

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