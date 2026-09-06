В Подмосковье расчленили семейную пару: останки нашли на участке их знакомого

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 28 0

Следствие полагает, что конфликт произошел из-за земельного спора и долгов.

За что убили и расчленили семейную пару из Подмосковья

Фото: ГСУ СК России по Московской области

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СК: в Подмосковье арестован мужчина за убийство и расчленение семейной пары

Суд арестовал 65-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве супружеской пары в Истре. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области. В ближайшее время представители ведомства обратятся в суд с ходатайством о его заключении под стражу.

По версии следствия, преступление было совершено в конце августа в частном доме, где подозреваемый во время ссоры застрелил знакомых мужчину и женщину из пистолета. Чтобы скрыть следы, он расчленил тела и закопал останки на своем участке. Впоследствии их нашли правоохранители.

«В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий изучен маршрут передвижения потерпевших. Было установлено, что в день исчезновения они находились в доме обвиняемого. При проведении обыска на принадлежащем обвиняемому участке обнаружены останки супругов», — сказано в заявлении ведомства.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства и назначили комплекс судебных экспертиз. На допросе обвиняемый признал свою вину и подтвердил, что к расправе над парой его побудил конфликт, связанный с разделом земельного участка и долговыми обязательствами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Самаре судят Екатерину Бельскую за убийство дедушки и бабушки — бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. По версии следствия, внучка подменяла их лекарства на ядовитый порошок.

После смерти родственников Бельская вместе с подельником расчленила тела, подготовив для этого бочки, жидкий азот и сабельную пилу. Останки смешали с гречкой и развезли по помойкам. Ее мотив — корысть. Бельская жаловалась, что бабушка с дедушкой давали ей недостаточно денег, вела себя с ними агрессивно и прежде нападала. Организатор преступления и ее племянник в розыске.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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