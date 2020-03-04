В Нижегородской области пенсионер зарезал сына-алкоголика

Житель Нижегородской области зарезал сына-алкоголика. Как сообщает региональный СК, семейная драма разыгралась в квартире одного из домов на улице Титова в городе Лысково.

По версии следствия, изрядно подвыпивший 38-летний местный житель заявился в гости к отцу. 71-летний мужчина, по всей видимости, негативно отреагировал на происходящее. Между близкими родственниками разгорелся конфликт. В определенный момент пенсионер схватил нож и несколько раз ударил им сына. Мужчина скончался на месте.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время предполагаемый злоумышленник под домашним арестом. Расследование продолжается.