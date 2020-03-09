Школьная учительница Овечкина рассказала, что спортсмен до сих пор тяжело переживает гибель брата

Александр Овечкин стал первым россиянином, забившим 700 шайб в Национальной хоккейной лиге. Почему одного из лучших нападающих современности долгое время считали «неудачником»? Какая личная драма произошла у хоккеиста? Собирается ли Овечкин вернуться в Россию или он навсегда останется жить в США? И какие изменения грядут в его личной жизни? Только в программе «Светская Хроника»!

Еще недавно про Александра говорили: спортсмен перестал забивать и набирать очки. Пять матчей подряд нападающий и капитан «Вашингтон кэпиталз» не забрасывал шайбы в ворота соперника. СМИ писали: до антирекорда результативности Овечкину осталась одна игра. Но хоккеист вернул веру болельщиков в себя.

Овечкин попал в «клуб 700» — рубеж в такое количество голов удавалось забить в НХЛ всего семерым спортсменам до Александра. У лидера этого списка канадца Уэйна Гретцки на 194 шайбы больше. Такая вера в Александра была не всегда. Долгое время о нем говорили, как о невезучем спортсмене.

Павел Лысенков, спортивный журналист: «Много-много лет Овечкина гнобили за то, что он ничего не может выиграть, что он некубковый, что он лузер».

С момента своего дебюта в НХЛ долгих 13 лет Овечкин боролся за право поднять кубок Стенли над головой. Его команда завоевала главный трофей национальной хоккейной лиги только в 2018 году. Но этим празднование долгожданной победы не ограничилось.

«Любой хоккеист, когда выигрывает кубок Стенли, может напиться и пить четыре–пять дней подряд. Это нормально», — рассказал спортивный журналист.

Но главным событием того лета стала не победа команды Овечкина, а рождение первенца спортсмена. Наследника назвали Сергеем — в честь старшего брата Александра.

«Для Саши он был авторитет. Саша его очень любил и очень уважал», — рассказала его школьная учительница Неля Бедретдинова программе «Светская Хроника».

Брат Овечкина погиб 25 лет назад в автокатастрофе, когда Александру было всего десять. У Сергея за рулем оторвался тромб. В память о близком человеке спортсмен сделал татуировку на английском языке, перевод которой «Сергей, ты всегда в моем сердце». Его имя также написано на хоккейной перчатке нападающего.

Неля Бедретдинова: «Он до сих пор переживает. Он до сих пор помнит своего брата».

Овечкин пообещал сделать все, чтобы брат мог им гордиться. И свое слово сдержал: Александр трехкратный чемпион мира и один из самых высокооплачиваемых спортсменов. В 2008 году россиянин подписал рекордный в истории НХЛ контракт. По нему за 13 лет в составе «Вашингтон Кэпиталз» хоккеист заработает 124 миллиона долларов. При этом, как отмечают знакомые, Овечкину удалось не зазнаться от такого успеха.

«Офигенный человек, без каких-то загонов звездных», — поделился певец T-KILLAH.

У хоккеиста есть 200-метровые апартаменты в Майами с видом на океан. Но большую часть времени семья Овечкиных живет в особняке под Вашингтоном, стоимостью более 260 миллионов рублей.

Недавно Александр обрадовал своих поклонников не только юбилейным голом, но и радостной новостью. Скоро на одного Овечкина станет больше! Его супруга в честь этого события опубликовала трогательный пост.

Контракт Овечкина в команде «Вашингтон кэпиталз» заканчивается в следующем году. Друзья Овечкина уверены: когда-нибудь Александр вновь будет играть за свой родной клуб. И для российских болельщиков это станет, пожалуй, настоящим подарком!