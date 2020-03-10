Кирилл Сафонов рассказал, как Саше Савельевой удается оставаться в форме

Кирилл Сафонов и Александра Савельева откровенно рассказали о семейной жизни. На кого похож ребенок супругов? Почему певица винит актера в том, что она поправилась? И кто в звездной чете первый идет на примирение? Только в программе «Светская Хроника»!

Саша Савельева и Кирилл Сафонов одна из самых скрытных пар российского шоу-бизнеса. Звездные супруги долгое время не комментировали новости о прибавление в семействе. Однако позже стало известно, что певица родила сына. Родители назвали наследника необычным именем — Леон. Уже в марте мальчику исполнится один год. Все это время знаменитости спорят, на кого больше похож их ребенок.

«Медсестры сказали, что он похож на меня. С того времени ничего не изменилось», — поделился Кирилл Сафонов в программе «Светская Хроника».

Сейчас Савельева наслаждается материнством. Не секрет, из-за стресса и напряженного графика бывшая солистка «Фабрики» долго время не могла забеременеть. Неудивительно, что, когда певица узнала о своем положении, она решила до последнего хранить это в тайне.

Актер решил на время отказаться от ролей в кино и сериалах и посвятить себя сыну. Сафонов трепетно заботится о наследнике и во всем помогает супруге.

«Мы договорились, что по ночам она встает к ребенку», — заявляет Кирилл Сафонов.

Поклонники восхищаются фигурой Савельевой. И удивляются, как певице так быстро удалось прийти в форму после родов. Бывшая солистка «Фабрики» списывает это на гены, однако Сафонов раскрыл секрет идеальной фигуры жены.

«Ой-ой-ой, у меня врожденный метаболизм». Ничего подобного. Работает на самом деле каждую неделю», — признался Сафонов.

Певица регулярно занимается спортом: ходит в тренажерный зал и на танцы. Но Савельева не довольна собой. Девушка говорит, она мечтает похудеть и хочет сесть на диету, но из-за супруга никак не может этого сделать.

Александра Савельева: «Я поправилась на два килограмма, потому что он очень хорошо готовит. Он готовил бефстроганов, мы готовили домашние гамбургеры, чизбургеры».

Савельева и Сафонов вместе уже десять лет. Пара счастлива в браке. Но, как и в любой семье, у них случаются конфликты.

«Мы делаем друг другу больно иногда. Но мы же любим друг друга, поэтому мы же ми-ми-ми», — рассказывают, перебивая друг друга, супруги.

Однако назвать Сафонова подкаблучником сложно, все-таки первый шаг на пути к примирению делает певица.

Кирилл Сафронов и Александра Савельева: «Я не считаю зазорным подойти и извиниться, если я считаю, что я не прав. Но я всегда прав, поэтому извиняется жена».

Несмотря на то, что Савельева покинула коллектив «Фабрики», она по-прежнему занимается музыкой. И даже иногда выступает на сцене. Супруги намекнули: они готовят совместный дуэт. Может, в скором времени актер попробует новое амплуа для себя и порадует поклонников песней?