Кирилл Сафонов рассказал, как Саше Савельевой удается оставаться в форме
Звездная пара рассказала «Светской хронике» о тайнах семейной жизни.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Антон Новодережкин / ТАСС; 5-tv.ru
Кирилл Сафонов и Александра Савельева откровенно рассказали о семейной жизни. На кого похож ребенок супругов? Почему певица винит актера в том, что она поправилась? И кто в звездной чете первый идет на примирение? Только в программе «Светская Хроника»!
Саша Савельева и Кирилл Сафонов одна из самых скрытных пар российского шоу-бизнеса. Звездные супруги долгое время не комментировали новости о прибавление в семействе. Однако позже стало известно, что певица родила сына. Родители назвали наследника необычным именем — Леон. Уже в марте мальчику исполнится один год. Все это время знаменитости спорят, на кого больше похож их ребенок.
«Медсестры сказали, что он похож на меня. С того времени ничего не изменилось», — поделился Кирилл Сафонов в программе «Светская Хроника».
Сейчас Савельева наслаждается материнством. Не секрет, из-за стресса и напряженного графика бывшая солистка «Фабрики» долго время не могла забеременеть. Неудивительно, что, когда певица узнала о своем положении, она решила до последнего хранить это в тайне.
Актер решил на время отказаться от ролей в кино и сериалах и посвятить себя сыну. Сафонов трепетно заботится о наследнике и во всем помогает супруге.
«Мы договорились, что по ночам она встает к ребенку», — заявляет Кирилл Сафонов.
Поклонники восхищаются фигурой Савельевой. И удивляются, как певице так быстро удалось прийти в форму после родов. Бывшая солистка «Фабрики» списывает это на гены, однако Сафонов раскрыл секрет идеальной фигуры жены.
«Ой-ой-ой, у меня врожденный метаболизм». Ничего подобного. Работает на самом деле каждую неделю», — признался Сафонов.
Певица регулярно занимается спортом: ходит в тренажерный зал и на танцы. Но Савельева не довольна собой. Девушка говорит, она мечтает похудеть и хочет сесть на диету, но из-за супруга никак не может этого сделать.
Александра Савельева: «Я поправилась на два килограмма, потому что он очень хорошо готовит. Он готовил бефстроганов, мы готовили домашние гамбургеры, чизбургеры».
Савельева и Сафонов вместе уже десять лет. Пара счастлива в браке. Но, как и в любой семье, у них случаются конфликты.
«Мы делаем друг другу больно иногда. Но мы же любим друг друга, поэтому мы же ми-ми-ми», — рассказывают, перебивая друг друга, супруги.
Однако назвать Сафонова подкаблучником сложно, все-таки первый шаг на пути к примирению делает певица.
Кирилл Сафронов и Александра Савельева: «Я не считаю зазорным подойти и извиниться, если я считаю, что я не прав. Но я всегда прав, поэтому извиняется жена».
Несмотря на то, что Савельева покинула коллектив «Фабрики», она по-прежнему занимается музыкой. И даже иногда выступает на сцене. Супруги намекнули: они готовят совместный дуэт. Может, в скором времени актер попробует новое амплуа для себя и порадует поклонников песней?
Нашли ошибку?