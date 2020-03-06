Волочкова уверена: за негативными комментариями в ее адрес в соцсетях стоит бывший муж

Анастасию Волочкову атакуют агрессивные комментаторы. Почему самая известная балерина России получает столько ненависти в свой адрес? Правда ли, что виртуальные обидчики получают зарплату за негатив в социальных сетях? И причастен ли к этому бывший муж Анастасии — Игорь Вдовин? Только в программе «Светская хроника»!

«Я живу счастливо, понимаете? Я люблю, я любима, я окружена цветами», — говорит балерина.

Анастасия Волочкова ежедневно делится подробностями своей жизни в социальных сетях. И, казалось бы, уже давно привыкла, что помимо слов восхищения и признаний в любви, ее упрекают в излишней откровенности и хвастовстве.

Анастасия Волочкова: «Раздражает доброта, раздражают мои человеческие качества и, вы знаете, моя искренность тоже раздражает».

Однако некоторые пользователи социальной сети выходят за рамки дозволенного даже для эпатажной прима-балерины.

«Не могут пережить красоту и стройность моего тела. Никита Джигурда бы сказал: это люди, которых можно охарактеризовать, как духовные ****** (гомосексуалисты. — Прим. ред.)».

Неужели подписчики по собственной воле оскорбляют Волочкову или это продуманная тактика недоброжелателей балерины? И почему странницы этих зло-комментаторов чаще всего неживые, без имен и фотографий?

Анастасия Волочкова: «Когда посмотришь на рожи тех, кто пишет эти комментарии, с нулевыми этими ботами, и не только эти боты, этими аккаунтами и всем, закрытыми причем, посмотришь, это же физиономия, которая, знаете, выражает то лицо, чем садятся на крыльцо, простите».

Подозрения балерины падают на ее бывшего мужа — Игоря Вдовина. Волочкова утверждает, что он занял у нее три миллиона долларов и до сих пор не вернул. Анастасия неоднократно подавала в суд на бывшего возлюбленного. Возможно, именно за это Вдовин и мстит Анастасии.

«Да, Игорь Вдовин! А что подозревать, если это так? Анти-пиаровская кампания против меня в моей жизни не впервые, а это еще те люди, которым действительно платят деньги», — рассказала Волочкова в интервью программе «Светская хроника».

Денис Сорокин, журналист: «Естественно они это делают не бесплатно. Мне выяснили, что проплачено. Три человека сидят на зарплате. Получают деньги. Хорошие деньги. И их задача — очернять Волочкову в глазах интернет-пользователей».

Но если отношения с бывшим мужем настолько напряженные, почему свой прошлый день рождения Волочкова провела вместе с ним и их общей дочерью? Семья воссоединилась ради ребенка или балерина наговаривает на Вдовина из-за личной обиды?

Но бизнесмен не единственный предполагаемый кибервраг примы. Визит Ксении Собчак в дом балерины перерос в новый скандал.

Анастасия Волочкова: «Ей нужны от меня только рейтинги для шоу. Сейчас я вижу в ее программе, как она бродит по спальне, лазит по моим тумбочкам. Якобы нашла фаллоимитатор. Видимо, родители не объяснили ей в детстве, что не надо заглядывать в замочную скважину».

Знакомые Анастасии уверены — в травле в свой адрес виновата сама Волочкова.

Денис Сорокин, журналист: «Настя будоражит хейтеров, потому что она самая яркая балерина нашей страны. Других балерин не знают. Другие балерины на ее фоне просто меркнут. Все по ней сходят с ума».

Но с ума по Анастасии сходят не только от любви. Роскошный образ жизни балерины, дорогие путешествия и простое женское счастье не дают покоя хейтерам знаменитости, которые охотно оскорбляют приму совершенно бесплатно.

Своих хейтеров и ненавистников Анастасия жалеет: «Осуждают и обсуждают людей состоявшихся только ущербные люди, которые сами ничего в жизни не достигли, у них нет достижений. Может быть, это несчастные женщины, которые недолюблены. Может быть, у них нет секса, может, у них нет радости, может, им цветы не дарят в жизни».

Заказные комментарии и хейтеры — это довольно прибыльный бизнес.

«Конкретно вот эти комментарии в социальных сетях — это программа, которая внедряется в твой сайт. Есть биржи, на которых можно купить эти комментарии, более того, комментарии эти, в частности, ты можешь писать сам. Стоят они от 5 до 20 рублей», — рассказывает юрист Наталия Смирнова.

Но подобное предпринимательство противоречит законам РФ и даже уголовно наказуемо.

Наталия Смирнова: «Те действия наказуемы, как в рамках административного законодательства, так и уголовного».

Анастасия давно закрыла комментарии в социальной сети и даже не обращает внимания на своих недоброжелателей.

«Я настолько не переживаю об этом, о присутствии в жизни моей завистников или каких-то негативных людей. Потому что я живу счастливо. Я люблю, я любима, я окружена цветами. Меня любят дети. Меня любят те люди, которые меня знают лично. Все, что говорят за моей спиной, слышит только моя попа, и поверьте, что моя, накаченная работой и большим физическим трудом, прекрасней многих лиц».

Сейчас в жизни балерины все хорошо. Она продолжает давать спектакли, публиковать свой знаменитый шпагат и дразнить поклонников намеками о скорой свадьбе. А нам лишь остается ждать, когда Анастасия хотя бы покажет нам своего любимого мужчину.