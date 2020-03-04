Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами жителей России

Президент РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность стагнацией реальных доходов жителей России. Глава государства заявил, что российское правительство должно принять дополнительные меры для их увеличения.

«Нужно поднимать реальные доходы граждан — это совершенно очевидно», — отметил он.

Российский лидер подчеркнул, что россияне не могут «ждать годами» изменения ситуации с застоем производства и торговли.

«Я это прекрасно понимаю, я вообще понимаю, что это одна из ключевых социальных проблем. Мы должны что-то сделать, правительство должно что-то сделать, <…> способов много», — сказал глава государства в интервью для ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Владимир Путин признался, что отсутствие роста доходов россиян его очень беспокоит. Президент объяснил такое положение дел резким падением цен на энергоносители.

«Это, безусловно, нас очень беспокоит. Меня очень беспокоит то, что такая стагнация произошла в реальных доходах населения. Объяснение есть, и прежде всего оно связано с резким падением цен на энергоносители. Пока у нас все росло, нефть-то была сто долларов и больше за баррель, а сейчас 60 долларов. Разница есть? В два раза почти», — сообщил лидер РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин заявил о необходимости реагировать на нарушения на митингах.