«Не занимаемся извращениями»: Пригожин высказался об эскорте в шоу-бизнесе

Иосиф Пригожин рассказал о своем отношении к эскорт-услугам в шоу-бизнесе. По словам музыкального продюсера, конкретно ему и его супруге, певице Валерии, никто такие предложения не делал. Однако он отметил, что предполагает, какие звезды российской эстрады этим занимаются, пишет «Дни.ру».

Пригожин также пояснил, что «девушки с экрана», как правило, выглядят лучше, чем обычные барышни на улицах, поэтому артисты вполне могут вызывать определенные желания у зрительской аудитории.

«Люди готовы за это платить, но вот выезжают ли на „дополнительные услуги“ к поклонникам знаменитости на самом деле — не знаю. Я 17 лет погружен в одну женщину, не вижу больше никого, поэтому и не знаю. Мы, повторюсь, такое не практиковали. Мы не занимаемся извращениями, мы все-таки поближе к музыке», — сказал артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пригожин трогательно поздравил дочь с днем рождения.