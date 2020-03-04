«Всегда рядом»: Пригожин трогательно поздравил дочь с днем рождения

Трогательное поздравление дочери с 23-летием разместил на своей странице в Instagram Иосиф Пригожин. Продюсер опубликовал снимок, на котором стоит в праздничном костюме-тройке вместе с наследницей Данаей Пригожиной. К фото он добавил отеческое пожелание.

«Дорогая доченька! С днем рождения! Единственное, что я хочу, и о чем мечтаю — чтобы ты была здорова и счастлива. Всегда рядом», — написал Пригожин.

Instagram @prigozhin_iosif

К словам бизнесмена присоединились российские звезды сцены и поклонники продюсера. Девушку поздравили оперные певцы Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов — муж Анны Нетребко и певица Слава. Фолловеры в комментариях осыпали девушку многочисленными пожеланиями.

Получить такую реакцию от отца Данае было особенно приятно на фоне скандала внутри семейства. В феврале девушка принесла извинения отцу за прошлую критику в его адрес и действия своей матери Елены Пригожиной и отчима. Пара заложила квартиру, которая покупалась еще в период брака Елены с Иосифом. По словам девушки, отец предупреждал родных от всяческих сделок с жилплощадью, но его не послушали, о чем теперь девушка пожалела. Кредитная организация потребовала погасить полную стоимость квартиры, в противном случае хозяевам придется ее покинуть.

«Сейчас мой отец — один из немногих, кто поддерживает меня. И хочу сказать, что я очень дорожу им, люблю его и всегда любила! Хоть мы давно прекрасно общаемся, до сих пор чувствую свою вину за прошлые ссоры. Хочу публично извиниться перед ним, за то, что когда-то говорила не слишком приятные вещи в его сторону. Мне правда очень стыдно», — сказала Пригожина в интервью журналу «СтарХит».

Ранее 5-tv.ru писал, что Пригожин высказался о поездке Little Big на «Евровидение 2020».